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Ромашина ответила критиковавшей сборную России родившейся в Москве испанке

Ромашина ответила критиковавшей сборную России родившейся в Москве испанке
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала слова испанской синхронистки Алисы Ожогиной о том, что команда России скопировала гибридный элемент сборной Испании в произвольной программе.

– Экс-россиянка Алиса Ожогина подтрунивала над сборной России. Это был перебор?
– Это уже политические моменты, которые мы не будем затрагивать. У каждого есть своё мнение, но нужно уметь проигрывать.

– Глобальный шаг вперёд команда сделала по сравнению с Сингапуром?
– Я думаю, не мне давать оценку, там работал другой штаб. Мы будем анализировать свою работу, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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