Ромашина ответила критиковавшей сборную России родившейся в Москве испанке

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала слова испанской синхронистки Алисы Ожогиной о том, что команда России скопировала гибридный элемент сборной Испании в произвольной программе.

– Экс-россиянка Алиса Ожогина подтрунивала над сборной России. Это был перебор?

– Это уже политические моменты, которые мы не будем затрагивать. У каждого есть своё мнение, но нужно уметь проигрывать.

– Глобальный шаг вперёд команда сделала по сравнению с Сингапуром?

– Я думаю, не мне давать оценку, там работал другой штаб. Мы будем анализировать свою работу, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.