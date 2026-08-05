Ромашина прокомментировала неудачи в соло и микст-дуэтах на ЧЕ

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала неудачи в соло и микст-дуэтах на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

«Сейчас в микст-дуэте произошла смена поколений. Она иногда даёт иные результаты, но это не значит, что мы стали хуже. Нет, мы будем продолжать бороться. Тем более у микст-дуэта в этом году был достаточно непростой год. Они выступали на юниорском первенстве Европы и выступят буквально через несколько дней на юниорском первенстве мира. Поэтому им нужно беречь силы для дальнейшей борьбы. У них всё ещё впереди.

Что касается сольной программы, здесь ситуация сложилась посложнее, потому что у нас выступала наша 16-летняя Валерия Плеханова. Соло – это тот вид программы, где, к сожалению, нужно дождаться своего места, дождаться своего времени. Иногда нужно выстоять в очереди, чтобы получить тот самый билет в тройку, а дальше уже быть ближе к первому месту», – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее российский дуэт Захара Трофимова и Алины Румянцевой занял третье и четвёртое место в технической и произвольных программах соответственно. А Валерия Плеханова, выступающая сольно, закончила соревнования с седьмым местом в технической программе и шестым в произвольной.