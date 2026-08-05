«Всех поздравляю! Вы просто топ!» Вайцеховская — о трёх победах российских синхронисток

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналист Елена Вайцеховская высказалась о результатах российских синхронисток в командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее сборная России выиграла золото во всех трёх групповых дисциплинах.

«Три золота в групповых дисциплинах — невероятный и невероятно заслуженный результат. В том, что Светлана Ромашина с её дотошностью и колоссальным опытом справится с ролью руководителя, лично я не сомневалась ни на секунду. Сейчас же понимаю, что этот сезон открыл миру прекрасного постановщика Марину Голядкину, и особенно радует, что экс-прыгун в воду Роман Измайлов совершенно определённо нашёл себя в профессиональном плане как тренер акробатического направления. Всех поздравляю! Вы просто топ!!! Кто пропустил прямой эфир — ну просто о-о-о-чень советую посмотреть запись!» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.