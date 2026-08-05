Сборная России по футзалу сыграла вничью с Афганистаном на турнире в Бангкоке

Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Афганистана на турнире Continental Futsal Championship, который проходит в Бангкоке, Таиланд. Встреча закончилась со счётом 3:3.
Ранее российская команда сыграла вничью 2:2 с Вьетнамом в стартовом матче турнира. Также отечественной сборной была присуждена техническая победа над командой Новой Зеландии со счётом 3:0. Следующий матч Россия проведёт со сборной Таиланда 6 августа.
Турнир Continental Futsal Championship проходит в Бангкоке с 1 по 6 августа на арене Nonthaburi Stadium. Помимо сборной России, в соревнованиях принимают участие команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.