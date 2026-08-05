Ромашина: нам крайне необходимо, чтобы оценки соответствовали статусу лидеров

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что нужно российским синхронисткам для побед в соло, дуэте и микст-дуэте.

– На тот момент, когда я готовилась выступать в соло, я уже была олимпийской чемпионкой. И это очень большая разница. Я была олимпийской чемпионкой в дуэте и трижды в группе. Моё имя уже было на слуху. Понимаете, соло и дуэт и микст-дуэт – это именно те программы, где нам нужны имена, нужна насмотренность. Нам это крайне необходимо, чтобы оценки соответствовали статусу лидеров команды.

– Получается, имена зарабатываются на Олимпиаде? Мы сможем в соло что-то делать по-настоящему уже после Олимпиады?

– Нет, мы начинаем зарабатывать имена уже сейчас. У нас есть плеяда молодых солисток. Мы будем давать им возможность конкурировать на мировых сериях, смотреть, кто больше нравится международным судьям.

Работа с лицами и лидерами команды идёт уже сейчас. Потому что все мировые лидеры, включая китайцев и японцев, уверена, просмотрели этот чемпионат Европы от А до Я и будут его изучать. Это абсолютно нормально, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.