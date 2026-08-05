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Ромашина поставила оценку сборной России по синхронному плаванию за ЧЕ в Париже

Ромашина поставила оценку сборной России по синхронному плаванию за ЧЕ в Париже
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина подвела итог выступлений российских синхронисток на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

– Какую школьную оценку вы поставите за весь турнир? Вы заняли второе место в общекомандном зачёте.
– Мы понимали, что не сможем занять здесь первое командное место. Конечно, хотелось бы, и очень хотелось сделать это красиво. Но мне кажется, сегодняшней победой мы показали, что готовы бороться, и будем делать это на чемпионате мира. А оценка – я думаю, «четвёрочка» у нас будет стоять.

– Великобритания вышла на первое место за счёт солистов?
– У Великобритании нет группы, ничего больше микст-дуэтов, мужского соло. Они взяли золото в соло и в дуэте, но это заслуга отдельных спортсменов, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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