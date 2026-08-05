15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ромашина: я человек-достигатор, и не скрываю этого, здорово ставить перед собой новые цели

Ромашина: я человек-достигатор, и не скрываю этого, здорово ставить перед собой новые цели
Комментарии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что движет ею в работе с национальной командой.

Не возникало мысли: вы уже и так суперзаслуженная спортсменка, могли бы просто «чилить», а вы продолжаете пахать?
— Муж как-то спросил: «Ты уверена?», а потом тут же сам же и ответил: «Конечно, да. Как ты будешь по-другому?» Я понимаю свой характер. Я не могу сидеть дома, мне нужно постоянно добиваться, достигать.

Я человек-достигатор, и не скрываю этого. Здорово ставить перед собой новые цели. Всё складывается как пазл: картинка вырисовывается неплохая, и с каждым стартом частиц будет больше, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Тренер сборной России Ромашина высказалась об ошибке в заполнении заявки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android