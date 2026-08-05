Ромашина — о Покровской: Татьяна Николаевна регулярно пишет нам сообщения, поздравляет

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала об особом волнении на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 и поддержке от бывшего тренера команды Татьяны Покровской.

«Татьяна Николаевна Покровская регулярно пишет нам сообщения, поздравляет, говорит, что мы смелые и крутые. Ей огромное спасибо за поддержку. Этот старт волнительный.

Кубки мира – это одно, а здесь чувствуется ответственность. Она будет расти. Вы, журналисты, будете вешать на нас груз, говорить, где второе место, а надо первое. Просто все привыкли, что российское синхронное плавание – это только золото.

Очень хочется, чтобы болельщики и журналисты объединились и поддерживали нас как никогда. Нам это очень нужно, чтобы обрести крылья. Чтобы нас не пинали за карточки или вторые места, а поблагодарили за работу. Девочки работают по 10 часов в день. Хочется тёплых слов и чтобы страна знала своих героев – тренеров и спортсменов», – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.