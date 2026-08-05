Ромашина: три золота в группе — большой звоночек для всех наших конкурентов

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина оценила уровень российских синхронисток.

– Был ли у вас образ «газонокосилки»? Пока Россия была отстранена, испанки и другие растили свою грядку, а тут пришли русские и всё выкосили, три золота взяли…

– Нет. На самом деле, этот чемпионат был для нас очень важен. Мы не просто возвращаемся – мы будем бороться только за золото. Мы прекрасно понимаем, что российская школа синхронного плавания – сильнейшая в мире. Мы видим это по возрасту 13-15 лет, где наши юниоры взяли все золотые медали и готовятся к первенству мира.

Просто чем выше уровень, тем больше конкуренция. Это не значит, что мы стали меньше работать. Просто вид спорта меняется. Я смотрю на это позитивно. Три золота в группе – это большой звоночек для всех наших конкурентов.

– Теперь надо ещё больше будет работать уже перед чемпионатом мира? Там ведь и китаянки будут…

– Нам надо будет работать больше, но это не значит больше часов. Можно структурировать работу иначе. Мы начнём с октября, когда у нас пройдёт отбор в команду, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.