Ромашина высказалась о традиции с купанием тренера в бассейне после окончания турнира

Семикратная олимпийская чемпионка, а ныне главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, как отреагировала на то, что её бросили в воду после окончания соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

– Девчонки сказали, вы заранее догадались про традицию с водой, понимали, что вас сбросят в бассейн. Сюрприз не удался?

– Конечно, мы догадались, к чему всё идёт, когда в определённый момент у нас пытаются отобрать телефон. Очень приятно оказаться с другой стороны – когда не ты бросаешь воду, а тебя бросают. Такие эмоции дорогого стоят, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.