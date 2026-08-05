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Ромашина высказалась о традиции с купанием тренера в бассейне после окончания турнира

Ромашина высказалась о традиции с купанием тренера в бассейне после окончания турнира
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Семикратная олимпийская чемпионка, а ныне главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, как отреагировала на то, что её бросили в воду после окончания соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

– Девчонки сказали, вы заранее догадались про традицию с водой, понимали, что вас сбросят в бассейн. Сюрприз не удался?
– Конечно, мы догадались, к чему всё идёт, когда в определённый момент у нас пытаются отобрать телефон. Очень приятно оказаться с другой стороны – когда не ты бросаешь воду, а тебя бросают. Такие эмоции дорогого стоят, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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