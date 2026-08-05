Кедрина и Киселёв стали четвёртыми в синхронных прыжках в воду с вышки 10 м на ЧЕ-2026

Российские спортсмены 16-летняя Александра Кедрина и 14-летний Мирослав Киселёв заняли четвёртое место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки 10 метров на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Судьи оценили прыжки россиян в 292,56 балла.

Золото выиграли представители Украины Алексей Середа и Ксения Байло, получив от судей 323,16 балла. Вторую ступень пьедестала заняли немцы Оле Йоханнес Рёслер и Паулина Пфайф, набрав 317,76 балла. Бронзу завоевали Хорхе Родригес и Ана Карвахаль Сан Мигель из Испании, получив 297,48 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 29 июля по 16 августа.