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Кедрина и Киселёв стали четвёртыми в синхронных прыжках в воду с вышки 10 м на ЧЕ-2026

Кедрина и Киселёв стали четвёртыми в синхронных прыжках в воду с вышки 10 м на ЧЕ-2026
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Российские спортсмены 16-летняя Александра Кедрина и 14-летний Мирослав Киселёв заняли четвёртое место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки 10 метров на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Судьи оценили прыжки россиян в 292,56 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронная вышка 10 м
05 августа 2026, среда. 19:30 МСК
Окончено
1
Украина
2
Германия
3
Испания

Золото выиграли представители Украины Алексей Середа и Ксения Байло, получив от судей 323,16 балла. Вторую ступень пьедестала заняли немцы Оле Йоханнес Рёслер и Паулина Пфайф, набрав 317,76 балла. Бронзу завоевали Хорхе Родригес и Ана Карвахаль Сан Мигель из Испании, получив 297,48 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 29 июля по 16 августа.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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