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Олимпийский чемпион по плаванию Чад Ле Кло лишился дома в результате пожара

Олимпийский чемпион по плаванию Чад Ле Кло лишился дома в результате пожара
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Олимпийский чемпион по плаванию Чад Ле Кло сообщил, что лишился квартиры в результате пожара.

Во время произошедшего спортсмен выступал на Играх Содружества. Накануне пожара он стал самым титулованным спортсменом в истории этих соревнований.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить эту трагедию. Вечером 30 июля, когда я побил рекорд Игр Содружества, в моем многоквартирном доме начался пожар, который быстро перекинулся на мою квартиру. К сожалению, дом, в котором я прожил более 10 лет, сгорел дотла, и ничего спасти не удалось.

С тяжёлым сердцем я выражаю искренние соболезнования близким моего соседа, который трагически погиб во время этого пожара. Спасибо пожарным, полиции ЮАР и работникам аварийно-спасательных служб, которые так быстро отреагировали и неустанно работали всю ночь», – написал Ле Кло на своей странице в соцсети.

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