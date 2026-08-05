Мориц Веземан стал первым на ЧЕ в прыжках с трамплина 3 м, Шлейхер — 10-й, Иванов — 11-й

Немецкий прыгун в воду Мориц Веземан выиграл золото в прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, набрав 506,80 балла. Вторую строчку турнирной таблицы занял француз Жюль Буйе (484,60 балла). Третье место занял представитель Великобритании Джордан Хоулден, набравший 474,90 балла.

Россиянин Никита Шлейхер стал 10-м, набрав 409,15 балла, а его соотечественник Григорий Иванов занял 11-е место, получив от судей 393,30 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже (Франция) с 29 июля по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.