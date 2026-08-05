Мориц Веземан стал первым на ЧЕ в прыжках с трамплина 3 м, Шлейхер — 10-й, Иванов — 11-й
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Немецкий прыгун в воду Мориц Веземан выиграл золото в прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, набрав 506,80 балла. Вторую строчку турнирной таблицы занял француз Жюль Буйе (484,60 балла). Третье место занял представитель Великобритании Джордан Хоулден, набравший 474,90 балла.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
12 марта 2015, четверг. 21:00 МСК
Бояна Йовановски
Б. Йовановски
Окончен
2 : 0
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Кики Бертенс
К. Бертенс
Россиянин Никита Шлейхер стал 10-м, набрав 409,15 балла, а его соотечественник Григорий Иванов занял 11-е место, получив от судей 393,30 балла.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже (Франция) с 29 июля по 16 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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