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Прыгун в воду Киселёв прокомментировал своё выступление на ЧЕ в Париже

Прыгун в воду Киселёв прокомментировал своё выступление на ЧЕ в Париже
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Российский прыгун в воду 14-летний Мирослав Киселёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее он вместе с Александрой Кедриной стал четвёртым в синхронных прыжках с вышки 10 м.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронная вышка 10 м
05 августа 2026, среда. 19:30 МСК
Окончено
1
Украина
2
Германия
3
Испания

«Нервы были, но старался всё сделать хорошо. Атмосфера отличная. Вообще волновался, потому что первый старт такой взрослый. И я старался прыгнуть красиво, а не просто медали завоевать.

Будем работать над этим четвёртым прыжком, три с половиной под себя. Будем его заново прыгать, чтобы хорошо показать в следующий раз», – передаёт слова Киселёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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