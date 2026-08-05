Прыгун в воду Киселёв прокомментировал своё выступление на ЧЕ в Париже

Российский прыгун в воду 14-летний Мирослав Киселёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее он вместе с Александрой Кедриной стал четвёртым в синхронных прыжках с вышки 10 м.

«Нервы были, но старался всё сделать хорошо. Атмосфера отличная. Вообще волновался, потому что первый старт такой взрослый. И я старался прыгнуть красиво, а не просто медали завоевать.

Будем работать над этим четвёртым прыжком, три с половиной под себя. Будем его заново прыгать, чтобы хорошо показать в следующий раз», – передаёт слова Киселёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.