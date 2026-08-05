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Российская прыгунья в воду рассказала, что выступала на ЧЕ в Париже с травмой

Российская прыгунья в воду рассказала, что выступала на ЧЕ в Париже с травмой
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Российская прыгунья в воду Александра Кедрина рассказала, что выступала на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 с травмой руки.

Ранее Александра заняла четвёртое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Мирославом Киселёвым.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронная вышка 10 м
05 августа 2026, среда. 19:30 МСК
Окончено
1
Украина
2
Германия
3
Испания

«К сожалению, вчера я получила такую травму, которая сегодня стала больше. Очень сильно ударилась, из‑за этого рука сейчас начала опухать. После каждого прыжка я подходила и замораживала руку. Но понимала, что это очень важно для команды и Мирослава. И для меня тоже.

Так что приходилось прыгать через боль. И я показала всё, на что была способна в данный момент. Хочу извиниться перед всеми за такие выступления. Чуть‑чуть подвели команду. Будем стараться и работать ещё больше, чтобы такого не повторилось», – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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