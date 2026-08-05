Российская прыгунья в воду рассказала, что выступала на ЧЕ в Париже с травмой

Российская прыгунья в воду Александра Кедрина рассказала, что выступала на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 с травмой руки.

Ранее Александра заняла четвёртое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки с Мирославом Киселёвым.

«К сожалению, вчера я получила такую травму, которая сегодня стала больше. Очень сильно ударилась, из‑за этого рука сейчас начала опухать. После каждого прыжка я подходила и замораживала руку. Но понимала, что это очень важно для команды и Мирослава. И для меня тоже.

Так что приходилось прыгать через боль. И я показала всё, на что была способна в данный момент. Хочу извиниться перед всеми за такие выступления. Чуть‑чуть подвели команду. Будем стараться и работать ещё больше, чтобы такого не повторилось», – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.