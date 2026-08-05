Прыгунья Кедрина рассказала о волнении своего партнёра на ЧЕ в Париже

Прыгунья в воду Александра Кедрина рассказала, как поддерживала своего партнёра Мирослава Киселёва во время выступлений в синхронных прыжках в воду с вышки 10 метров на чемпионате Европы – 2026.

«Мирослав после каждого прыжка очень волновался и говорил, что там у нас у всех отрыв в балл, полтора, два. Я говорю: «Мирослав, не смотри, пожалуйста, на это. Ты должен собраться и прыгнуть так, как ты умеешь. А не смотреть на других соперников».

Но спортсмен ещё неопытный, не понимает, что и как. Раньше я тоже так делала, из‑за этого начинала переживать ещё больше, так как медаль была в шаге от меня, я накручивала себя, что должна хорошо поставить вход. Но в итоге получалось ещё хуже, и медаль уплывала из рук.

Мы приезжаем, день‑два отдыха – и снова на сборы. Ну, а 19 августа уезжаем на первенство мира в Хорватию. Постараюсь восстановиться, но что ж поделать. Где отобралась, туда и поеду», – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Кедрина и Киселёв стали четвёртыми в прыжках в воду с вышки 10 метров, набрав 292,56 балла.