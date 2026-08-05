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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 5 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 5 августа
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Сегодня, 5 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня российские синхронистки принесли в копилку сборной России четвёртое золото – они стали первыми в акробатической программе.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 5 августа:

1. Италия – шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей;

2. Великобритания – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали;

3. Германия – пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали;

4. Россия – по четыре медали всех проб;

5. Греция – две золотые медали.

Медальный зачёт ЧМ-2026 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2026 по водным видам спорта
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