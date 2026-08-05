Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026

Сегодня, 5 августа, в Париже продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. После шестого дня соревнований сборная России располагается на четвёртой строчке в общем медальном зачёте. В активе команды 12 наград — четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

В шестой день соревнований российские синхронистки выиграли акробатическую программу. Состав команды: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Вчера, 4 августа, Надежда Трифонова выиграла бронзу в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали первыми в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Синхронистки также принесли сборной России золотую медаль, выиграв техническую программу в составе: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.

Ранее Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли бронзу в произвольной программе дуэтов. Российский синхронист Захар Трофимов стал третьим в сольной технической программе, а также завоевал бронзу в дуэте с Алиной Румянцевой в технической программе.

В соревнованиях смешанных команд по прыжкам в воду второе место завоевали Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Ещё одно серебро в технической программе выиграли Майя Дорошко и Елизавета Минаева.

Первую золотую медаль на чемпионате Европы российской сборной принесли синхронистки Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник выиграли произвольную программу. Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.