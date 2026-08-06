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Губерниев: не надо меня записывать в бунтари — мы за Русь-матушку

Губерниев: не надо меня записывать в бунтари — мы за Русь-матушку
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о высказывании своего мнения в массах и объяснил, почему не является бунтарём.

— Вы смело высказываете мнение на темы, которые большинство коллег обходят стороной. Это ваш внутренний бунт?
— Почему? Я просто люблю Россию и хочу, чтобы она стала лучше. При чём тут бунт? Что за ерунда? Я просто чувствую определённую ответственность перед страной.

— Но открыто определённые вещи говорят единицы.
— Значит, они ссыкуны. Я стараюсь не быть ссыкуном. Надо у них спросить, почему предпочитают молчать. Мне часто говорят: «Конечно, ты же Губерниев». Я с самого начала высказывался на разные темы. Когда я пришёл на телевидение, мне сказали: «Ты же Губерниев. Всё, давай». Поэтому я ещё тогда и начал, практически при Ельцине.

— Ваше мнение часто расходится с позицией телеканалов?
— Почему моё мнение должно расходиться с позицией телеканалов?

— Потому что у вас на всё есть своё мнение. Оно не всегда должно совпадать с чьим-то другим.
— Во-первых, оно очень часто совпадает. Есть мнение редакции. Я как человек, работающий на ВГТРК, канале «Россия», а также на «Матч ТВ» в «Газпром-медиа холдинге», являюсь командным. Не надо меня записывать в бунтари. В рамках своей работы и всего того, что я представляю, считаю, что мы должны менять страну к лучшему. Если есть такая возможность. Обращать внимание на болевые точки. Мы же за Русь-матушку, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Губерниеву 51 год. Дмитрий работает на телевидении с 1997 года.

Полное интервью с Дмитрием Губерниевым читайте на «Чемпионате» позже.
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