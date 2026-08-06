Дмитрий Губерниев: я практически умирал в роддоме

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что мог умереть в раннем детстве из-за проблем с грудным вскармливанием.

«Дрезна — это родина моей мамы. А мама поругалась с папой и осенью 1974 поехала в Дрезну — там меня в орехово-зуевском роддоме родила. Там была тяжёлая ситуация, потому что я не брал грудь. Я практически умирал в роддоме, кололи глюкозу. Мама была в шоке, потому там рождались дети с какими-то ужасными патологиями, а мамы от них легко отказывались. 1974 год… У мамы была депрессуха. Приехала бабушка и взяла меня под расписку. Все говорили: «Он у вас умрёт». А бабушка отвечала: «Он у вас умрёт!» Утром меня забрали, а бабушка матери говорит: «Ну-ка пихай сиську!» Я не ел ничего. Рефлекс проснулся где-то к 12 ночи. Так, уже потом на протяжении двух с лишним лет я кусался, но требовал постоянно. Поэтому женская грудь — наше всё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Губерниеву 51 год. Дмитрий работает на телевидении с 1997 года.

Полное интервью с Дмитрием Губерниевым читайте на «Чемпионате» позже.