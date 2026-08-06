Губерниев: если публичный человек избегает людей, он либо мудак, либо чего-то не понимает

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, почему считает недопустимым избегание общения для публичного человека.

«Если публичный человек избегает людей, он либо мудак, либо чего-то не понимает. Мы несём ответственность перед теми, кто на нас воспитан, смотрит, любит, ненавидит. Это всё звенья одной цепи. Я стараюсь каждый раз быть с людьми. Знаешь, как: «Палач не знает роздыха, но, чёрт его возьми, работа-то на воздухе! Работа-то с людьми!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Губерниеву 51 год. Дмитрий работает на телевидении с 1997 года.