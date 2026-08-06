Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 6 августа

Сегодня, 6 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 6 августа (время московское)

Прыжки в воду

18:30. Женщины, синхронный трамплин (3 м);

19:50. Мужчины, вышка (10 м).

После шести дней соревнований на счету россиян 12 наград — четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Наибольшее на данный момент количество золотых медалей россияне завоевали в соревнованиях по синхронному плаванию (3). Чемпионат Европы завершится 16 августа.