15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 6 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 6 августа
Комментарии

Сегодня, 6 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 6 августа (время московское)

Прыжки в воду
18:30. Женщины, синхронный трамплин (3 м);
19:50. Мужчины, вышка (10 м).

После шести дней соревнований на счету россиян 12 наград — четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Наибольшее на данный момент количество золотых медалей россияне завоевали в соревнованиях по синхронному плаванию (3). Чемпионат Европы завершится 16 августа.

Календарь чемпионата Европы по водным видам спорта - 2026
Медальный зачёт чемпионата Европы по водным видам спорта - 2026
Материалы по теме
Российские синхронисты не лучшие даже в Европе. Но хорошие новости тоже есть!
Российские синхронисты не лучшие даже в Европе. Но хорошие новости тоже есть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android