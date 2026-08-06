Губерниев: в комментариях пишут «говно», а очередь за автографами и фото, как в мавзолей

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил, читает ли сейчас негативные комментарии в свой адрес.

— По сей день читаете о себе гневные комментарии?

— Стараюсь. Иногда отвечаю. Это по кайфу. Приятное чтение. Раздражение, мой друг, это приятная эмоция. Надо же зайти на страничку, написать, что ты говно, поставить клоуна, потратить время. А потом — мы как-то сидим в Рязани на «Гонке чемпионов»…

— Уже на моей родине.

— Да, на твоей же родине. С Панжинским — прекрасным лыжником и комментатором. Он говорит: «Слушай, я не понимаю… Читаю лыжные ресурсы, все пишут, какое ты говно. А сейчас мы с тобой выходим — там очередь за автографами и фото, как в мавзолей». Я отвечаю: «Это, брат, марксизм. Это жизнь», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.