Губерниев: паренёк комментировал Ф-1 и жаловался на жизнь — расскажи это медсёстрам

Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал комментаторов за жалобы на усталость из-за рабочего графика.

«Вспоминаю одного паренька… Кажется, он Формулу-1 комментировал. Он очень сильно жаловался на жизнь. Когда прилетал куда-то в Бельгию, брал машину напрокат и рассказывал всей стране, как нелегка комментаторская жизнь: «Это же надо! Я сменил два самолёта, потом ещё 500 км до этого местечка Спа! Ни один организм не выдержит такого!» Угу. Расскажи это людям, которые пашут с утра до вечера. Например, медсёстрам, которые ездят из Твери в Москву. И ведь многие ездят, тратят кучу времени на дорогу, а уровень заработной платы, мягко говоря, другой. Поэтому комментаторы или люди с телевидения, когда будут рассказывать про графики и про свою усталость – они вруны! Это я ответственно заявляю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.