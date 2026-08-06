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«А где гендиректор?» — «Убили». Губерниев — о работе в валютном магазине в 1990-х

«А где гендиректор?» — «Убили». Губерниев — о работе в валютном магазине в 1990-х
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал об опыте работы в валютном магазине.

— Какой была ваша самая первая работа?
— В строгом смысле слова — в школе на трудах. Мне за это платили какие-то деньги. Я там тренировался. Вернее, нам платили не деньги, а талоны на еду, которые можно было конвертировать в рубли, чем мы бесконечно занимались. Как договоришься с кассиром. Допустим, приносишь талонов на 10 рублей — как поменяет. Может один в один поменять, некоторые меняли один к двум, некоторые — один к полутора. В начале 1990-х я работал в каких-то охранах. Помню, охранял валютный магазин. Представляешь, первая смена, меня собеседуют генеральный директор с главным бухгалтером. Главный бухгалтер — такая эффектная блондинка, как сейчас помню. Они меня спрашивают: «Где работал? Спортсмен?» Прихожу на следующую смену через три дня, а генерального директора убили. 1990-е, прикинь. Говорю: «А где гендиректор?» В ответ: «А его убили», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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