Губерниев: люди обещали грохнуть, а потом приглашали в парламент обсудить проблемы спорта

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, с чем сталкивался, работая в казино.

— Казино «Карусель» — хорошо известная всем история. Как я фишки с пола поднимал, потому что не было камер в зале, а были только над столами. Это был 1995 год. Допустим, фишечка упала — ты её раз ногой под себя. Или роняешь ручку, а вместе с ней поднимаешь фишку на 100 рублей. Потом идёшь её менять к девчонкам на бар.

— Сколько платили?

— $ 500. Сверху тоже можно было что-то заработать. Чаевыми — $ 100-200.

— С какой жестью приходилось сталкиваться в казино?

— «Мы тебя закопаем». «Мы тебе по морде дадим». А потом люди из числа депутатов, которые в прямом смысле слова обещали грохнуть, через годы приглашали меня: «Приходите в парламент, обсудим проблемы спорта». А я на него смотреть без смеха не могу, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.