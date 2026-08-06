Майя Дорошко рассказала о дружелюбии соперниц из других сборных на чемпионате Европы

Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала, что соперницы из других сборных вели себя дружелюбно на чемпионате Европы — 2026 в Париже. На соревнованиях в столице Франции россиянки выиграли три золотые медали.

«Девочки из Италии поздравили после победы в произвольной группе. И болгарки активно с нами фотографировались, отмечали в историях в соцсетях. Все дружелюбные. Вчера на акробатической программе девочки из Греции, тройняшки, пожелали нам удачи», — приводит слова Дорошко ТАСС.

Помимо трёх золотых наград, на счету российской сборной по синхронному плаванию три бронзовые и одна серебряная медали. Россияне выступают в Париже в нейтральном статусе.