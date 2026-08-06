Дмитрий Губерниев: я учредитель и твёрдый член организации СЕКС

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что является учредителем организации, заглавные буквы в названии которой складываются в необычную аббревиатуру.

«Пришёл на ТВ-6 — мы там познакомились с Лёшей Ефимовым. Он сейчас руководитель Российской ассоциации спортивных комментаторов — РАСК. А я не вхожу в РАСК, потому что я учредитель и твёрдый член организации СЕКС — Сходненский единый комментаторский союз. Ассоциации СЕКС и РАСК дружат и сотрудничают (смеётся)», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Губерниеву 51 год. Дмитрий работает на телевидении с 1997 года.