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Дмитрий Губерниев: я учредитель и твёрдый член организации СЕКС

Дмитрий Губерниев: я учредитель и твёрдый член организации СЕКС
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что является учредителем организации, заглавные буквы в названии которой складываются в необычную аббревиатуру.

«Пришёл на ТВ-6 — мы там познакомились с Лёшей Ефимовым. Он сейчас руководитель Российской ассоциации спортивных комментаторов — РАСК. А я не вхожу в РАСК, потому что я учредитель и твёрдый член организации СЕКС — Сходненский единый комментаторский союз. Ассоциации СЕКС и РАСК дружат и сотрудничают (смеётся)», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Губерниеву 51 год. Дмитрий работает на телевидении с 1997 года.

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