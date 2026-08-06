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«Аргентина не так сильно импонирует, Месси в том числе». Колесников — о финале ЧМ-2026

«Аргентина не так сильно импонирует, Месси в том числе». Колесников — о финале ЧМ-2026
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский пловец Климент Колесников рассказал, что не является поклонником нападающего сборной Аргентины и одного из наиболее титулованных в футболистов в мире Лионеля Месси. В финале чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина уступила сборной Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«За Аргентину многие болели в основном из-за Месси, как я понял из общения с разными людьми. Было бы, конечно, круто, если бы он выиграл. Но мне Аргентина в целом не так сильно импонирует, Месси в том числе. Так что на итоги матча никак вообще не отреагировал в эмоциональном плане», — приводит слова Колесникова ТАСС.

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