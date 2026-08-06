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«Мы меньше говорим — больше показываем». Российская синхронистка — о конфликте с Испанией

«Мы меньше говорим — больше показываем». Российская синхронистка — о конфликте с Испанией
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Российская синхронистка Ольга Тютюник высказала мнение о соперничестве сборных России и Испании в этом виде спорта на чемпионате Европы — 2026.

– Чувствовалась принципиальность соперничества с Испанией? Каждая победа давалась очень тяжело, к тому же с испанской стороны мы слышали разного рода высказывания…
– Не знаю, что сказать… Испанцы – наши главные соперники на этом старте, это правда. Но какие-то высказывания обсуждать не очень хочется.

– Согласны с тем, что все подобные разговоры – лишнее? Надо доказывать всё в бассейне.
– Разумеется. Мы меньше говорим, больше показываем и доказываем. Свой ответ всем мы дали победами, — сказала Тютюник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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