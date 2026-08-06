Синхронистка сборной России рассказала, как Татьяна Покровская помогает команде

Российская синхрониста Ольга Тютюник рассказала, как бывший главный тренер сборной Татьяна Покровская помогает команде. Напомним, Покровская покинула свой пост в ноябре 2025 года, проработав на должности 25 лет.

– С Татьяной Покровской ещё держите какую-либо связь?

– Татьяна Николаевна иногда посещает наши тренировки. Также у нас иногда перед стартами проходят показательные выступления на базе, и она приезжает к нам, смотрит, оценивает, даёт напутственные слова. Это для нас очень важно.

– Чисто эмоционально, скучаете по ней?

– Конечно, мы все скучаем по Татьяне Николаевне, но она всегда рядом с нами. Это часть команды, — сказала Тютюник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.