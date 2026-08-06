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«Город, который не может не нравиться». Российская синхронистка Тютюник — о Париже

«Город, который не может не нравиться». Российская синхронистка Тютюник — о Париже
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Российская синхрониста Ольга Тютюник поделилась своими впечатлениями от пребывания в Париже, где сейчас проходит чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта.

– Вы первый раз в жизни в Париже?
– Нет, мы здесь были ранее на этапе Кубка мира.

– Есть особые ощущения от этого города?
– Конечно, а как иначе? Это всё-таки город любви. Очень красивый город, который не может не нравиться. Бассейн далеко, но ранее мы в Париже уже были, гуляли тут, видели все основные достопримечательности. Хорошее впечатление остаётся от этого города, — сказала Тютюник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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