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«Когда надо, она строгая, без этого никак». Синхрониста Тютюник — о работе с Ромашиной

«Когда надо, она строгая, без этого никак». Синхрониста Тютюник — о работе с Ромашиной
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Российская синхронистка Ольга Тютюник рассказала о работе с семикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной, ныне являющейся главным тренером сборной. Напомним, Ромашина в 2025 году сменила на этом посту Татьяну Покровскую, проработавшую на должности 25 лет.

– Справедливы оценки Светланы Ромашиной как более мягкого, понимающего специалиста? У Покровской имидж строгого человека.
– Светлана Алексеевна в нужные моменты говорит, что надо. Где надо – она мягкая, когда надо – строгая, без этого никак. Но всё в рамках дозволенного, общей тренерской и спортивной этики, — сказала Тютюник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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