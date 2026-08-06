«Когда надо, она строгая, без этого никак». Синхрониста Тютюник — о работе с Ромашиной

Российская синхронистка Ольга Тютюник рассказала о работе с семикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной, ныне являющейся главным тренером сборной. Напомним, Ромашина в 2025 году сменила на этом посту Татьяну Покровскую, проработавшую на должности 25 лет.

– Справедливы оценки Светланы Ромашиной как более мягкого, понимающего специалиста? У Покровской имидж строгого человека.

– Светлана Алексеевна в нужные моменты говорит, что надо. Где надо – она мягкая, когда надо – строгая, без этого никак. Но всё в рамках дозволенного, общей тренерской и спортивной этики, — сказала Тютюник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.