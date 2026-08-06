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Россиянки выступят на ЧМ-2026 по художественной гимнастике без национальной символики

Россиянки выступят на ЧМ-2026 по художественной гимнастике без национальной символики
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Российские спортсменки выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2026 во Франкфурте, Германия, без национальной символики.

«Российским и белорусским спортсменкам разрешено участвовать в соревнованиях по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне в соответствии с регламентом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Они будут выступать без национальных символов — без флага и гимна. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики. Этот статус для делегаций из России и Беларуси на чемпионате мира по художественной гимнастике 2026 года был согласован World Gymnastics, Германским гимнастическим союзом в сотрудничестве с федеральным правительством Германии. World Gymnastics уведомила об этом обе страны», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Федерации гимнастики Германии Торстена Хартмана.

18 мая исполком World Gymnastics снял все ограничения с российских спортсменов и допустил их к международным турнирам с флагом и гимном. В конце июля Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение российской символики на соревнования.

Чемпионат мира — 2026 по художественной гимнастике пройдёт в Германии с 12 по 17 августа.

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