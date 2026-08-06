European Aquatics отменила 6 августа тренировки в Сене из-за обнаруженного в реке топлива

Европейская федерация плавания заявила, что все тренировки на открытой воде, запланированные в реке Сена на 6 августа, отменены из-за обнаружения следов топлива в воде. Сейчас в Париже проходит чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта, ранее были разыграны медали в плавании на открытой воде.

«Европейская федерация водных видов спорта получила информацию, что, несмотря на недавние анализы качества воды, подтверждающие соответствие реки Сены необходимым стандартам для соревнований, вблизи зоны соревнований было обнаружено небольшое количество нефти/топлива. В данный момент соответствующие органы проводят работы по очистке, и в качестве меры предосторожности запланированная на сегодня тренировка по плаванию на открытой воде отменена.

Европейская федерация водных видов спорта проведёт дополнительные анализы качества воды перед следующими соревнованиями, чтобы убедиться, что все условия по-прежнему соответствуют необходимым стандартам. Здоровье, безопасность и благополучие спортсменов всегда будут оставаться наивысшим приоритетом при организации европейских соревнований по водным видам спорта», – говорится в пресс-релизе организации.