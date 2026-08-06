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Комментатор Губерниев вспомнил самые экстремальные репортажи в карьере

Комментатор Губерниев вспомнил самые экстремальные репортажи в карьере
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о самых экстремальных репортажах в карьере.

— Самый безумный репортаж в вашей жизни?
— У меня был один классный репортаж в Контиолахти, когда пошёл снег, а мы не ушли из эфира. Минут 40 я был на кадрах падающего сплошного снежного потока — безостановочно рассказывал. Потом снег прекратился, а гонка началась — я расстроился (смеётся). Были кайф и радость. До этого, в 2005 году, я тоже комментировал лыжи в Оберстдорфе — бесконечно из-за погоды откладывались прыжки с трамплина. Часа четыре в эфире я комментировал пустой трамплин. Самая главная радость и счастье, когда ничего не происходит — ты можешь себя реализовать.

Всё было. Вспоминаю, как банку с водой положил на старый калорифер в Швеции — она взорвалась, погас свет на стадионе, картинка прервалась, а звук остался. Я говорю: «Это ж надо! Шведы что-то никак не могут наладить связь. Что-то сломалось». А на самом деле я просто положил холодную банку, чтобы согреться. Она в этом калорифере раздулась и взорвалась. Случилось короткое замыкание, а над стадионом секунд на пять погас свет. Прямо в аккурат биатлонной гонки (смеётся), — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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