Губерниев: не люблю свой день рождения — лучше проведу чужой и возьму за это много денег

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к празднованию дня рождения.

— В интервью к своему 50-летию вы рассказывали, что не празднуете день рождения…

— Я вообще не люблю! Я веду много разных юбилеев. Каждый раз представляю себя на месте именинника, когда про меня говорят все эти слова… Мы же живём по принципу: «И в сердце льстец всегда отыщет уголок». Мне кажется, это какая-то пошлятина. Когда будешь стоять, а все будут говорить: «Ты такой классный, такой замечательный».

— Неприятно?

— Нет. Мне это не нравится. Я лучше проведу, возьму за это много денег, а люди счастливы. Тем более я самый знаменитый ведущий дней рождений и всего такого — это все знают, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.