«К нам был ряд конкретных претензий». Дегтярёв — о причинах отстранения ОКР в 2023 году

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о настоящих причинах временного отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2023 году.

«У МОК было несколько решений. Отстранение Олимпийского комитета России произошло не по личному решению президента организации или руководства какой-то страны. Юридическая комиссия МОК формирует позицию по тому или иному вопросу, представляет проекты решений исполкому комитета, который их одобряет или отклоняет, и потом в зависимости от этого выпускает свои рекомендации. К нам был ряд конкретных претензий.

Здесь сразу хочу сделать акцент: ради того, чтобы нас вернули в МОК, мы не отказались от новых территорий.

В состав ОКР ранее входили региональные олимпийские советы. В том числе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Но не только их, а вообще всех регионов — всего 89 советов. Теперь всех этих организаций в составе ОКР нет.

Это связано с большой расчисткой в ОКР, который за последние 30 лет оброс огромным количеством организаций, мало связанных с олимпийским движением, включая олимпийские советы. Претензии МОК касались по большому счёту этой системной проблемы, а не территории Российской Федерации, которая закреплена в нашей Конституции, это вообще из другой плоскости вопрос. Мы отреагировали на претензии МОК, сняли их. Нашу обновлённую структуру рассмотрела юридическая комиссия комитета и сухо доложила исполкому: «соответствует» — и точка. И нас восстановили», – приводит слова Дегтярёва «Эксперт».

7 июля 2026 года МОК временно восстановил в правах ОКР.