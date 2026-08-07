На Петербургском марафоне «Пушкин — Петербург» появится новая трасса для профессионалов

На 99-м марафоне «Пушкин – Петербург» спортсмены высших достижений пробегут по новой трассе, которая позволит официально зафиксировать рекорд России на дистанции 42,2 км. Рекордсмена ожидает вознаграждение в 5 млн рублей от титульного спонсора забега ВТБ.

Для элитных бегунов в этом году изменена точка старта. Атлеты начнут дистанцию с Сарицкой улицы, пробегут по Петербургскому шоссе в сторону Пушкина, где выполнят разворот и продолжат движение по традиционной трассе марафона до финиша на Дворцовой площади. Изменение стартовой позиции позволит соответствовать требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации, согласно которым расстояние между стартом и финишем не должно превышать половину дистанции – 21,1 км.

Новая конфигурация затронет только профессионалов. Участники основного забега стартуют в прежней точке – на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.

Ожиданиями от забега и новой трассы поделился заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников:

«Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» входит в число самых массовых забегов страны. В прошлом году на старт вышло рекордное число участников – более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира. Для ВТБ важно поддерживать развитие массового спорта и одновременно создавать условия для профессионалов, так как это поднимает престиж соревнований и задаёт ещё более высокую планку для всех любителей бега. Новая трасса для сильнейших спортсменов, соответствующая требованиям World Athletics – Всемирной легкоатлетической ассоциации, впервые открывает возможность официально зафиксировать рекорд России, поэтому мы дополнительно мотивируем спортсменов увеличенным призовым фондом.

99-й Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» состоится 6 сентября. В программу соревнований входят дистанции 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. В этом году ВТБ увеличил призовой фонд в четыре раза – до 8 млн рублей. Банк наградит атлетов с лучшими результатами на мужской и женской марафонской дистанциях, а за рекорд России назначено вознаграждение в 5 млн рублей.