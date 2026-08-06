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Дегтярёв — о проверке атлетов на нейтральность: это чистой воды политика

Дегтярёв — о проверке атлетов на нейтральность: это чистой воды политика
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что некоторые решения Международного олимпийского комитета (МОК) были политизированы.

«Рекомендации МОК о проверке спортсменов на нейтральность, о недопуске России в командных видах спорта — это чистой воды политика, которую проводило прежнее руководство МОК. Это не имело ничего общего ни с юридической техникой, ни с олимпийскими ценностями, ни с Олимпийской хартией. Кстати, было решение со ссылкой на нарушение Россией олимпийского перемирия в 2022 году во время Игр в Китае. Но когда США вместе с Израилем начали бомбить Иран во время Олимпийских игр в Милане, никаких рекомендаций не последовало. Мы, конечно, подняли этот вопрос в полный голос — и письменно, и устно, и напрямую на переговорах, и через СМИ: чем действия Америки и Израиля отличаются от действий России в 2022 году? И тогда МОК выпустил специальное заявление и публично признал, что в Олимпийской хартии нет положений, которые бы позволяли наказывать за нарушение олимпийского перемирия. Бинго!» – приводит слова Дегтярёва «Эксперт».

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