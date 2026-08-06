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«Событие исторического значения». Дегтярёв — об участии России на Играх в Лос-Анджелесе

«Событие исторического значения». Дегтярёв — об участии России на Играх в Лос-Анджелесе
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв объяснил, почему участие сборной России на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе так важно для отечественного спорта.

— На какой ближайшей Олимпиаде наши спортсмены уже смогут выступать?
— Ближайшие — это юношеские игры в Сенегале. А следующие Олимпийские игры — в 2028 году в Лос-Анджелесе. Мы к ним готовимся и уже получили возможность квалифицироваться. Кстати, чем интересен Лос-Анджелес. Это будут третьи Олимпийские игры в этом городе, и в двух предыдущих мы не участвовали. В 1932 году — потому что Советский Союз ещё не был членом олимпийского движения. А во второй раз, в 1984 году, СССР Игры в США бойкотировал. Для нашей страны, большой спортивной державы, выступить на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — событие исторического значения, – приводит слова Дегтярёва «Эксперт».

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