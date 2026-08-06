«Мы практически этим не занимались». Дегтярёв — о разбирательстве с ВАДА в суде

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, почему судебное разбирательство с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) так долго оставалось без прогресса.

— Помимо возвращения в МОК, вам ещё предстоит завершить судебное разбирательство с ВАДА. Какой сейчас у него статус?

— Это отдельная тема, по которой мы тоже серьёзно продвинулись. Проблема была в том, что четыре года дело лежало у нас под сукном по непонятным для меня причинам. То есть вопрос был не к плохой работе ВАДА, к его нежеланию нами заниматься или политизированности организации. Всё гораздо прозаичнее. Мы сами этим кейсом до недавнего времени практически не занимались.

Проблема заключалась в том, что мы, как и любая страна — подписант Всемирного антидопингового кодекса и участник Всемирного антидопингового движения, должны были обеспечить соответствие положений Кодекса и внутреннего законодательства. До недавних пор этого не было. Сейчас приняты изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Там появились нужные коррективы. И теперь есть все основания для прекращения в Спортивном арбитражном суде дела с ВАДА по поводу нашего отстранения, – приводит слова Дегтярёва «Эксперт».