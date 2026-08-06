Клюева и Трифонова стали четвёртыми в прыжках с трамплина 3 м на ЧЕ-2026

Россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли четвёртое место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Судьи оценили выступления Клюевой и Трифоновой в 265,80 балла.

Золото выиграли итальянки Кьяра Пеллакани и Элиза Пиццини, набрав за пять прыжков 308,07 балла. Вторыми на пьедестале стали представительницы Украины Ксения Бочек и Диана Карнафель, получив от судей 278,40 балла. Бронзовыми призёрами стали Лена Корона Хенчель и Етте Мюллер из Германии с результатом 274,59 балла.

Британские прыгуньи в воду Ясмин Айсис Харпер и Скарлетт Мью Дженсен снялись с соревнований после третьего прыжка.