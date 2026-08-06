15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Клюева и Трифонова стали четвёртыми в прыжках с трамплина 3 м на ЧЕ-2026

Клюева и Трифонова стали четвёртыми в прыжках с трамплина 3 м на ЧЕ-2026
Комментарии

Россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли четвёртое место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Судьи оценили выступления Клюевой и Трифоновой в 265,80 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Синхронный трамплин 3 м
06 августа 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Италия
2
Украина
3
Германия

Золото выиграли итальянки Кьяра Пеллакани и Элиза Пиццини, набрав за пять прыжков 308,07 балла. Вторыми на пьедестале стали представительницы Украины Ксения Бочек и Диана Карнафель, получив от судей 278,40 балла. Бронзовыми призёрами стали Лена Корона Хенчель и Етте Мюллер из Германии с результатом 274,59 балла.

Британские прыгуньи в воду Ясмин Айсис Харпер и Скарлетт Мью Дженсен снялись с соревнований после третьего прыжка.

Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Материалы по теме
Губерниев: люди обещали грохнуть, а потом приглашали в парламент обсудить проблемы спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android