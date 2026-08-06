Сборная России по футзалу выиграла международный турнир в Бангкоке

Сборная России по футзалу выиграла турнир Continental Futsal Championship, который проходит в Бангкоке, Таиланд. В заключительном матче россияне обыграли команду Таиланда со счётом 7:1.

У россиян дублями отметились Михаил Москалев (2-я и 14-я минуты) и Андрей Понкратов (20, 28), по одному мячу забили Артём Антошкин (22, с пенальти), Григорий Валеев (39) и Александр Пирогов (40). По итогам турнира сборная России набрала восемь очков, обойдя Вьетнам по дополнительным показателям.

Турнир Continental Futsal Championship прошёл в Бангкоке с 1 по 6 августа на арене Nonthaburi Stadium. Помимо сборной России, в соревнованиях приняли участие команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.