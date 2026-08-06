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Россиянка Трифонова прокомментировала своё выступление на ЧЕ в Париже

Россиянка Трифонова прокомментировала своё выступление на ЧЕ в Париже
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Российская прыгунья в воду Надежда Трифонова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Сегодня, 6 августа, в паре с Ульяной Клюевой она стала четвёртой.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Синхронный трамплин 3 м
06 августа 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Италия
2
Украина
3
Германия

«Я достаточно довольна своим выступлением. Сильных срывов не было. Довольно стабильно прошли и индивидуальные прыжки, и синхрон. Правда, по качеству они были средними. Поэтому, если говорить конкретно о своих прыжках, то я довольна. Даже в синхроне мы прыгаем каждый свой прыжок, хоть и вместе.

Каждый выполняет свой элемент. У кого-то может получиться лучше, у кого-то хуже. Но я всегда смотрю на общий результат. Что пошло не так? Честно говоря, мы пока ещё не разобрались. Будем анализировать после соревнований, посмотрим видеоповторы. Мы были в хорошей форме, чувствовали себя уверенно, никакого мандража не было, но что-то пошло не так», – передаёт слова Трифоновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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