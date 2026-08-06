Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м

Российский спортсмен Руслан Терновой выиграл золото в прыжках с вышки 10 метров на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Судьи оценили выступления Тернового в 524,20 балла.

Вторую ступень пьедестала занял немецкий спортсмен Джейден Айкерман-Грегорчук, набравший 513,05 балла. Третью строчку в турнирной таблице также занял представитель Германии Оле Йоханнес Рёслер, получив от судей 480,75 балла.

Россиянин Мирослав Киселёв занял 10-ю позицию, набрав 377,50 балла.

Это была последняя дисциплина в прыжках в воду на этом ЧЕ.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года проходит в Париже (Франция) с 29 июля по 16 августа.