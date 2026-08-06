Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м
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Российский спортсмен Руслан Терновой выиграл золото в прыжках с вышки 10 метров на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Судьи оценили выступления Тернового в 524,20 балла.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75
Вторую ступень пьедестала занял немецкий спортсмен Джейден Айкерман-Грегорчук, набравший 513,05 балла. Третью строчку в турнирной таблице также занял представитель Германии Оле Йоханнес Рёслер, получив от судей 480,75 балла.
Россиянин Мирослав Киселёв занял 10-ю позицию, набрав 377,50 балла.
Это была последняя дисциплина в прыжках в воду на этом ЧЕ.
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года проходит в Париже (Франция) с 29 июля по 16 августа.
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