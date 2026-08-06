15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м

Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м
Комментарии

Российский спортсмен Руслан Терновой выиграл золото в прыжках с вышки 10 метров на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта. Судьи оценили выступления Тернового в 524,20 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75

Вторую ступень пьедестала занял немецкий спортсмен Джейден Айкерман-Грегорчук, набравший 513,05 балла. Третью строчку в турнирной таблице также занял представитель Германии Оле Йоханнес Рёслер, получив от судей 480,75 балла.

Россиянин Мирослав Киселёв занял 10-ю позицию, набрав 377,50 балла.

Это была последняя дисциплина в прыжках в воду на этом ЧЕ.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года проходит в Париже (Франция) с 29 июля по 16 августа.

Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Материалы по теме
Ромашина бьёт все рекорды в синхронном плавании. Теперь она побеждает и как тренер!
Ромашина бьёт все рекорды в синхронном плавании. Теперь она побеждает и как тренер!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android