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Прыгунья в воду Клюева рассказала о причинах неудачи на ЧЕ в Париже

Прыгунья в воду Клюева рассказала о причинах неудачи на ЧЕ в Париже
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Прыгунья в воду Ульяна Клюева высказалась о четвёртом месте в синхронном прыжке с трамплина 3 м на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Синхронный трамплин 3 м
06 августа 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
1
Италия
2
Украина
3
Германия

«Я горжусь своей напарницей Надеждой Трифоновой. Она достойно выполнила свои прыжки, и в синхроне, и в индивидуальных соревнованиях, и в команде. Она большая умница, справилась с этими стартами.

У меня самой всё пошло не совсем так, как я хотела. С трамплина в целом был неплохой вход в воду, но каждый прыжок можно было сделать чуть лучше. В синхронных прыжках мы довольны больше.

Удалось показать хороший четвёртый прыжок, два с половиной оборота назад в согнутом положении. А остальные прыжки надо дорабатывать. Можно было бороться и за первые места. Плохо, конечно. Хотелось бы лучше выступить. Но это я говорю именно про свои прыжки. Надя – умница», – передаёт слова Клюевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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