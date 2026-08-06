Прыгунья в воду Клюева рассказала о причинах неудачи на ЧЕ в Париже

Прыгунья в воду Ульяна Клюева высказалась о четвёртом месте в синхронном прыжке с трамплина 3 м на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Париже.

«Я горжусь своей напарницей Надеждой Трифоновой. Она достойно выполнила свои прыжки, и в синхроне, и в индивидуальных соревнованиях, и в команде. Она большая умница, справилась с этими стартами.

У меня самой всё пошло не совсем так, как я хотела. С трамплина в целом был неплохой вход в воду, но каждый прыжок можно было сделать чуть лучше. В синхронных прыжках мы довольны больше.

Удалось показать хороший четвёртый прыжок, два с половиной оборота назад в согнутом положении. А остальные прыжки надо дорабатывать. Можно было бороться и за первые места. Плохо, конечно. Хотелось бы лучше выступить. Но это я говорю именно про свои прыжки. Надя – умница», – передаёт слова Клюевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.