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Саутин отреагировал на золото Руслана Тернового на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Саутин отреагировал на золото Руслана Тернового на чемпионате Европы по прыжкам в воду
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Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин прокомментировал золото Руслана Тернового в прыжках в воду с вышки 10 метров.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75

«Смотрел выступление Руслана Тернового. Слава богу, доехал до дома. Был на юге, а там вообще связи не было. А сейчас смог посмотреть два финала в прямом эфире. Спустя пять лет после допуска команде тяжело выступать. Руслан выложился полностью.

Ребята — молодцы! Но есть некоторые минусы в индивидуальных прыжках. В прыжках с трамплина три метра могли побороться — ребята расслабились. Но в синхронных прыжках собрались. Кузнецов хорошо выступил, но есть над чем работать и прибавлять. Это хороший показатель после такого длительного отсутствия международных соревнований. Самое главное — не останавливаться», — сказал Саутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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