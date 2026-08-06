Саутин отреагировал на золото Руслана Тернового на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин прокомментировал золото Руслана Тернового в прыжках в воду с вышки 10 метров.

«Смотрел выступление Руслана Тернового. Слава богу, доехал до дома. Был на юге, а там вообще связи не было. А сейчас смог посмотреть два финала в прямом эфире. Спустя пять лет после допуска команде тяжело выступать. Руслан выложился полностью.

Ребята — молодцы! Но есть некоторые минусы в индивидуальных прыжках. В прыжках с трамплина три метра могли побороться — ребята расслабились. Но в синхронных прыжках собрались. Кузнецов хорошо выступил, но есть над чем работать и прибавлять. Это хороший показатель после такого длительного отсутствия международных соревнований. Самое главное — не останавливаться», — сказал Саутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.