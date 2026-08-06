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Россиянин Терновой высказался о своей победе на чемпионате Европы в Париже

Россиянин Терновой высказался о своей победе на чемпионате Европы в Париже
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Российский спортсмен Руслан Терновой прокомментировал свою победу в прыжках в воду с трамплина 10 метров на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75

«Очень доволен. Тяжёлые соревнования, на самом деле. Я устал. Заранее понимал, что соперники тут сильные. Один британец [Ноа Уилльямс], например, прошлый год пропустил, а вот тут он начал прыгать. Вообще-то он двукратный призёр Олимпиады, как раз в этом бассейне, в Париже. Здесь у него не получилось, он грубо ошибся. С каждым бывает, неважно, нет каких-то регалий.

Понимал, что там будут два немца, два украинца, два итальянца. Но, честно говоря, я не ожидал от немца [Джейдена Айкерман-Грегорчука], который стал вторым, что он такое и в финале выдаст, после того как хорошо предварительные отпрыгал. Приятно удивлён за него, потому что, сколько он прыгает, он такой же, как и я: может и дать, а может и упасть, нестабильный», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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