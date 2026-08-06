Россиянин Терновой высказался о своей победе на чемпионате Европы в Париже

Российский спортсмен Руслан Терновой прокомментировал свою победу в прыжках в воду с трамплина 10 метров на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

«Очень доволен. Тяжёлые соревнования, на самом деле. Я устал. Заранее понимал, что соперники тут сильные. Один британец [Ноа Уилльямс], например, прошлый год пропустил, а вот тут он начал прыгать. Вообще-то он двукратный призёр Олимпиады, как раз в этом бассейне, в Париже. Здесь у него не получилось, он грубо ошибся. С каждым бывает, неважно, нет каких-то регалий.

Понимал, что там будут два немца, два украинца, два итальянца. Но, честно говоря, я не ожидал от немца [Джейдена Айкерман-Грегорчука], который стал вторым, что он такое и в финале выдаст, после того как хорошо предварительные отпрыгал. Приятно удивлён за него, потому что, сколько он прыгает, он такой же, как и я: может и дать, а может и упасть, нестабильный», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.