Прыгун в воду Терновой прокомментировал свой прыжок на 100 баллов на ЧЕ в Париже

Российский спортсмен Руслан Терновой рассказал о своих эмоциях после того, как судьи поставили ему 100 баллов за прыжок с 10-метровой вышки на чемпионате Европы – 2026.

«Я ещё не посмотрел свои прыжки, только оценки увидел мельком, когда посмотрел на табло. Увидел, что там девятки, десятки, но они в зачёт не пошли – перечёркнутые. Конечно, был очень доволен, потому что этот прыжок и решил исход сегодняшнего заплыва», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Терновой стал победителем ЧЕ в прыжках в воду с 10-метрового трамплина, набрав 524,20 балла. Второе и третье место заняли немцы Джейден Айкерман-Грегорчук (513,05) и Оле Йоханнес Рёслер (480,75).