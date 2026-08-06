Прыгун в воду Терновой прокомментировал свой прыжок на 100 баллов на ЧЕ в Париже
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Российский спортсмен Руслан Терновой рассказал о своих эмоциях после того, как судьи поставили ему 100 баллов за прыжок с 10-метровой вышки на чемпионате Европы – 2026.
«Я ещё не посмотрел свои прыжки, только оценки увидел мельком, когда посмотрел на табло. Увидел, что там девятки, десятки, но они в зачёт не пошли – перечёркнутые. Конечно, был очень доволен, потому что этот прыжок и решил исход сегодняшнего заплыва», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75
Терновой стал победителем ЧЕ в прыжках в воду с 10-метрового трамплина, набрав 524,20 балла. Второе и третье место заняли немцы Джейден Айкерман-Грегорчук (513,05) и Оле Йоханнес Рёслер (480,75).
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