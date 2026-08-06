15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгун в воду Терновой прокомментировал свой прыжок на 100 баллов на ЧЕ в Париже

Прыгун в воду Терновой прокомментировал свой прыжок на 100 баллов на ЧЕ в Париже
Комментарии

Российский спортсмен Руслан Терновой рассказал о своих эмоциях после того, как судьи поставили ему 100 баллов за прыжок с 10-метровой вышки на чемпионате Европы – 2026.

«Я ещё не посмотрел свои прыжки, только оценки увидел мельком, когда посмотрел на табло. Увидел, что там девятки, десятки, но они в зачёт не пошли – перечёркнутые. Конечно, был очень доволен, потому что этот прыжок и решил исход сегодняшнего заплыва», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Руслан Терновой
Россия
524.20
2
Джейден Айкерман-Грегорчук
Германия
513.05
3
Оле Йоханнес Рёслер
Германия
480.75

Терновой стал победителем ЧЕ в прыжках в воду с 10-метрового трамплина, набрав 524,20 балла. Второе и третье место заняли немцы Джейден Айкерман-Грегорчук (513,05) и Оле Йоханнес Рёслер (480,75).

Материалы по теме
Россиянка Трифонова прокомментировала своё выступление на ЧЕ в Париже
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android